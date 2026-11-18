Россия намерена расширять экспорт продовольствия и удобрений в АТР

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова наращивать объемы и географию поставок сельхозпродукции и удобрений в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия является одним из лидеров на мировом продовольственном рынке с экспортом более чем в 160 стран. В том числе занимает первое место в мире по объему зарубежных поставок пшеницы и удобрений", - сказал Путин в среду, выступая на заседании делового саммита АТЭС.

"Мы вносим и продолжим вносить ощутимый вклад в обеспечение как региональной, так и глобальной продовольственной безопасности, и готовы наращивать объемы и географию поставок продуктов питания и других основных видов сельхозпродукции и минеральных удобрений в рамках АТР", - заявил президент России.