Путин назвал санкции стимулом для укрепления технологического суверенитета России

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия достойно прошла испытание санкциями, они подстегнули страну последовательно укреплять технологический суверенитет и наладить выпуск передовых товаров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Санкции, тарифы, экспортные ограничения всё ещё имеют сдерживающий эффект. Но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны. Пример тому - провалившиеся попытки изолировать нашу страну Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер", - сказал Путин, выступая в Шэньчжэне на Деловом саммите АТЭС.

Однако, подчеркнул он, Россия "в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политике достойно прошла через все эти испытания".

Президент РФ отметил, что внешнее давление стало для России большим стимулом: "Подстегнуло нас последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией. В результате за прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10 процентов и продолжает расти".

При этом глава государства отметил, что Евросоюз так и не смог адаптироваться к последствиям, введенным им против России санкциями. "Он теряет свой промышленный потенциал, позиции в конкурентной борьбе. Полный рост ставит проблема бюджетных дефицитов, растет долговая нагрузка, инфляция. Всё это ложится тяжким бременем на европейский бизнес и граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается", - сказал Путин.