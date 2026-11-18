Си Цзиньпин на саммите АТЭС призвал страны региона расширять торговлю

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в своей вступительной речи на саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона расширять торговлю и двусторонние отношения.

"Независимо от того, как изменится мир, решимость Китая взаимодействовать с другими странами в рамках взаимовыгодного сотрудничества никогда не изменится", - сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул необходимость диалога и сотрудничества для обеспечения экономического процветания и стабильности.

"Открытость ведет к прогрессу. Закрытость ведет к отсталости", - отметил китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, необходимо приложить усилия для устранения торговых и инвестиционных барьеров, чтобы способствовать созданию открытой экономики АТР.

"Китай выступает против одностороннего подхода и протекционизма и остается приверженным подлинной многосторонности. Он неуклонно обеспечивает стабильность и предсказуемость мирового экономического роста и международной торговли и экономического сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР также пообещал снизить тарифы и расширить доступ на рынок Китая.

"Китай будет снижать таможенные пошлины, расширять доступ на свой рынок, обеспечивая более стабильные, предсказуемые условия для глобальных компаний, инвестирующих в Китай и ведущих в Китае деятельность", - сказал глава КНР.

Саммит АТЭС проходит 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне.