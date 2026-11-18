Туркменистан и Пакистан договорились наращивать взаимодействие в энергетике

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД Туркменистана и Пакистана Рашид Мередов и Мухаммад Исхак Дар обсудили вопросы расширения взаимодействия в энергетической сфере, подчеркнули значимость поддержания регулярного политического диалога на высшем и высоком уровнях, а также последовательной реализации ранее достигнутых договорённостей, сообщает сайт туркменского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась в Исламабаде в преддверии 6-го заседания совместной туркмено-пакистанской межправительственной комиссии.

Особо была отмечена необходимость дальнейшего расширения взаимодействия в энергетической сфере, в том числе в контексте реализации региональных инфраструктурных проектов, представляющих взаимный интерес.

Особое внимание было уделено дальнейшему наращиванию партнёрства в торгово-экономической и инвестиционной сферах, энергетике, развитии региональной взаимосвязанности, а также укреплению культурно-гуманитарных контактов.

В рамках встречи также были рассмотрены перспективы активизации сотрудничества в сферах промышленности, транспорта и логистики.

Отдельное внимание уделено вопросам взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных организаций.

В завершение встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность Туркменистана и Пакистана в дальнейшем развитии дружественных отношений и наполнении двустороннего партнёрства новым практическим содержанием, отмечает МИД.