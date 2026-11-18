Арабская коалиция сообщила о перехвате летевшей на Эр-Рияд крылатой ракеты хуситов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате крылатой ракеты, выпущенной йеменскими хуситами в направлении саудовской столицы.

Представитель военной коалиции Турки аль-Малики сообщил в соцсети X, что "крылатая ракета, выпущенная террористическим ополчением хуситов в направлении Эр-Рияда, была перехвачена и уничтожена".

Коалиция, поддерживающая международно признанное правительство соседнего Йемена в его войне с хуситами, столкнулась с резким увеличением числа нападений с тех пор, как в июле возобновились боевые действия.

В последние недели хуситы наносили удары по целому ряду объектов в Саудовской Аравии, в том числе аэропортам, энергетической инфраструктуре, военным базам и столице королевства Эр-Рияду.