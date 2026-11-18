Объемы японского экспорта и импорта в октябре выросли до рекордов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Объем японского экспорта в октябре 2026 года увеличился на 20,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до рекордных 11,77 трлн иен ($74,1 млрд). Таковы данные министерства финансов страны.

Рост был зафиксирован по итогам четырнадцатого месяца подряд. Он обусловлен, в частности, значительным спросом на ИИ-чипы.

Объем импорта увеличился на 21,6% до 12,25 трлн иен, что также является рекордом.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение экспорта на 20%, импорта – на 25,8%.

Экспорт в США в прошлом месяце повысился на 23,9%, в Китай - на 13,3%, в страны АСЕАН - на 34,7%, в Евросоюз - на 22,1%, в Тайвань - на 42,7%. В то же время поставки в Гонконг уменьшились на 10,7%, в государства Ближнего Востока - на 15%.

Экспорт оборудования для производства полупроводниковых компонентов подскочил на 49,7%, электротехнического оборудования - на 33,6%, автомобилей - на 19,9%, химической продукции - на 20,1%.

Импорт из Китая вырос на 14,7%, из Тайваня - на 54,7%, из Южной Кореи - на 51,4%, из США - на 19,7%, из стран АСЕАН - на 20,5%, из ЕС - на 15,7%, с Ближнего Востока - на 27,9%.

Импорт нефти подскочил на 60,5% в связи с высокими ценами на сырье.

Внешнеторговый дефицит Японии в октябре составил 476,5 млрд иен по сравнению с 301,9 млрд иен в том же месяце годом ранее. В сентябре текущего года, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо составило 556,5 млрд иен.