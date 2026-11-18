Дмитриев назвал конструктивными контакты с бизнесменами США "на полях" саммита АТЭС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Контакты российских представителей с американскими бизнесменами "на полях" саммита АТЭС в Китае были весьма конструктивными, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Диалоги с американскими бизнесменами были, они весьма конструктивные, созидательные. Все уже готовятся к тому, как двигаться в экономическом развитии по завершении украинского конфликта. Поэтому этот диалог продолжается", - сказал Дмитриев в интервью ИС "Вести".

Он также отметил, что американские бизнесмены сталкиваются с давлением со стороны политических сил, выступающих против взаимодействия с Россией. В то же время Дмитриев заявил, что есть и люди, которые понимают, что сотрудничество между РФ и США важно.

В числе тем, которые "на полях" АТЭС обсуждались с американскими партнерами, Дмитриев назвал энергетику.

"Это, безусловно, энергетика, потому что всегда было очень большое сотрудничество между Россией и США в энергетической сфере, в том числе в Арктике. Всегда было очень мощное сотрудничество между нашими ведущими компаниями, не будем их называть, но все мы их знаем, и американскими компаниями", - сказал он.

"Даже в сфере дата-центров есть большая возможность, потому что у России есть конкурентное преимущество, фактически самая дешевая электроэнергия в мире для дата-центров, и это очень важное конкурентное преимущество. Поэтому абсолютно прагматический, практический диалог в тех сферах, где у России важные преимущества над другими странами", - отметил он.



