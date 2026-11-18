В Ереване заявили о максимуме усилий для сохранения отношений с РФ на высоком уровне

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ереван прилагает максимальные усилия для сохранения отношений с Россией на самом высоком уровне, республика не рассматривает наращивание экспорта в ЕС в качестве альтернативы торговых связей с ЕАЭС, заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

"Мы прилагаем максимальные усилия и, считаю, правильно делаем, что прилагаем их, чтобы отношения Армения - Россия продолжали оставаться на самом высоком уровне как в экономическом, так и в политическом плане", - сказал министр в среду на брифинге в парламенте.

По его словам, Армения считает Россию партнером, "с которым по различным вопросам у страны совпадают позиции, а по некоторым - нет".

Папоян заявил, что Армения не рассматривает наращивание экспорта в Евросоюз как альтернативу развитию торговых связей с ЕАЭС.

"Моя цель как министра экономики - увеличить экспорт как в ЕС, так и в ЕАЭС. Мы никогда не противопоставляли эти направления. Кто сказал, что мы хотим заменить ЕАЭС Евросоюзом?" - отметил он.

"Наша задача в 2027 году - увеличить экспорт товаров армянского происхождения в ЕС, ЕАЭС, США, на Ближний Восток, в Китай, Индию и так далее", - отметил министр.

Он добавил, что рынок ЕАЭС - это не только Россия.