Syrian Airlines возобновила прямые рейсы между Алеппо и Москвой

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сирийская авиакомпания Syrian Airlines в среду начала выполнять рейсы из Алеппо в Москву, сообщает Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии.

"Первый самолет Syrian Airlines вылетел из международного аэропорта Алеппо в Москву", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В нем указывается, что полеты по этому маршруту не проводились с момента ухода из власти в Сирии Башара Асада.

Сирийское агентство САНА отмечает, что управление анонсировало возобновление рейсов между Алеппо и Москвой еще в октябре. Тогда же сообщалось, что первый полет состоится 18 ноября.

Агентство напоминает, что полет является частью постепенного возобновления авиасообщения между Сирией и Россией. Первый полет самолета Syrian Airlines из Москвы в Дамаск состоялся 16 августа.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск. Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.