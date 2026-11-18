Доля российских поставок в общем импорте нефти Индии снизилась до 33,3%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Индия в сентябре 2026 года импортировала 20,94 млн тонн нефти на $14,25 млрд, сообщается в статистических материалах министерства торговли.

Месяцем ранее, в августе-2026, страна закупила 19,13 млн тонн нефти на $12,24 млрд. В сентябре 2025 года импорт составил 20,12 млн т, цена сделок - $10,71 млрд.

Россия - бессменный с июня 2022 года лидер поставок – отгрузила в сентябре 6,98 млн тонн (+7% к сентябрю-2025, -17,7% к августу-2026). Общая стоимость приобретенной нефти из РФ составила $4,75 млрд (+43% г/г). Доля этих поставок в общем импорте нефти снизилась до 33,3% с 44% в августе.

Из Объединенных Арабских Эмиратов поступило 5,55 млн тонн (рост в 2 раза г/г, в 1,7 раза к августу), из Саудовской Аравии - 1,79 млн тонн (-38% г/г, +44% к августу), стоимость сделок - $3,99 млрд и $1,32 млрд соответственно.

Продолжают направлять повышенные объемы в сентябре Оман (1,16 млн т, рост в 4 раза г/г), Венесуэла (877,8 тыс. т, в сентябре-2025 поставок не было) и Нигерия (723,95 тыс. т, +37% г/г).

На фоне продолжающегося ближневосточного кризиса отгрузки нефти из Ирака в сентябре упали к тому же месяцу 2025 года в 3,6 раза, до 958,95 тыс. тонн, отгрузок из Ирана не было вовсе.

Всего в январе-сентябре Индия закупила почти 179,33 млн тонн нефти (на $119,44 млрд), что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия поставила 66,16 млн тонн, что на 3% выше уровня за январь-сентябрь 2025 года.

В 2025 году республика импортировала 262,47 млн тонн нефти - на 6,1% больше, чем в 2024 году. На нефть из РФ пришлось 84,86 млн тонн (-5%), или 32,3% импорта. Поставки из Ирака - 49,7 млн тонн (-2%), из Саудовской Аравии - 36,51 млн тонн (+14%).