В Казахстане скоро назначат нового главу госфонда "Самрук-Казына"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, который также является главой совета директоров госфонда "Самрук-Казына", анонсировал скорое назначение нового руководителя этого фонда.

"В ближайшее время будет назначен новый председатель правления АО "Самрук-Казына". При этом будет обеспечена полная преемственность управления и непрерывность деятельности Фонда", - заявил он через пресс-службу фонда и заверил, что все компании группы продолжают работу в штатном режиме.

"Стратегия развития Фонда остается неизменной. Реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов будет продолжена в соответствии с утвержденными планами. Все финансовые, договорные и долговые обязательства перед инвесторами, кредиторами, банками и международными финансовыми институтами будут исполняться своевременно и в полном объеме", - пообещал Бектенов.

Вместе с тем, по его словам, произошедший инцидент с задержанием руководства по подозрению в коррупции требует принятия "системных мер по дальнейшему укреплению корпоративного управления и предупреждению коррупционных рисков".

"Как председатель совета директоров Фонда считаю необходимым усилить роль советов директоров Фонда и его дочерних организаций, а также действующих при них профильных комитетов, прежде всего, комитетов по аудиту и управлению рисками. Будут пересмотрены и усилены механизмы внутреннего контроля, комплаенса и внутреннего аудита", - сказал он.

Бектенов отметил, что особое внимание будет уделено предупреждению коррупционных правонарушений, выявлению конфликтов интересов, повышению прозрачности принимаемых решений и персональной ответственности руководителей.

"Наша задача заключается не только в реагировании на конкретные нарушения, но прежде всего в создании эффективной системы, исключающей условия для их повторения. Правительство Республики Казахстан подтверждает неизменность стратегического курса Фонда, приверженность принципам стабильности, прозрачности и ответственного партнерства. Казахстан остается надежным партнером для международного инвестиционного и финансового сообщества. Мы высоко ценим доверие наших инвесторов и кредиторов и намерены продолжать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в заявлении.

Бектенов добавил также, что упомянутый инцидент - это конкретный случай, "который не дает оснований ставить под сомнение деятельность всей группы компаний Фонда".

На прошлой неделе КНБ сообщил о задержании председателей правления "Самрук-Казыны" Нурлана Жакупова и КТЖ Елжаса Отыншиева, а также других лиц, подозреваемых в совершении коррупционного преступления. 14 ноября суд их арестовал.

Жакупов возглавляет "Самрук-Казына" с 2023 года. Фонд управляет стратегическими активами Казахстана, в том числе в нефтегазовой, транспортно-логистической и энергетической отраслях.

Отыншиев был назначен председателем правления КТЖ в июле 2026 года, сменив Талгата Алдыбергенова. До этого, с апреля 2023 года, он занимал должность управляющего директора по стратегии и управлению активами - члена правления "Самрук-Казына".

КТЖ является оператором магистральной железнодорожной сети Казахстана. Единственным акционером компании выступает "Самрук-Казына".