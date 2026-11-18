Суд в Казахстане санкционировал арест глав "Самрук-Казыны" и КТЖ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Суд санкционировал арест председателей правления "Самрук-Казыны" и КТЖ Нурлана Жакупова и Елжаса Отыншиева, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана в среду.

"12 ноября указанные лица (Жакупов и Отыншиев - ИФ) были водворены в изолятор временного содержания по подозрению в совершении коррупционного преступления. 14 ноября с санкции следственного суда им избрана мера пресечения в виде ареста", - сказали в пресс-службе.

Досудебное расследование продолжается.

На прошлой неделе КНБ сообщил о задержании председателей правления "Самрук-Казыны" и КТЖ Нурлана Жакупова и Елжаса Отыншиева, а также других лиц, подозреваемых в совершении коррупционного преступления.

Расследованием коррупционных преступлений занимается Служба по противодействию коррупции КНБ. Эти полномочия к КНБ перешли в июне 2025 года.