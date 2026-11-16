Президент Казахстана сменил главу Комитета нацбезопасности

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Сагимбаева от должности председателя Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Другим указом президента новым главой КНБ назначен Марат Ирменов, ранее занимавший должность зампреда Комитета.

Сагимбаев занимал должность главы КНБ с января 2022 года с переназначением в августе 2026 года. Ирменов был на должности заместителя главы КНБ с октября 2025 года.

Как сообщалось, в минувший четверг КНБ сообщил о задержании председателей правления госфонда "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и АО "НК "Казахстан темир жолы" Елжаса Отыншиева, а также других лиц, подозреваемых в совершении коррупционного преступления. В ведомстве тогда сообщили о проведении следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела.

Расследованием коррупционных преступлений занимается Служба по противодействию коррупции КНБ. Эти полномочия к КНБ перешли в июне 2025 года. После задержания топ-менеджеров "Самрук-Казына" и КТЖ, буквально на следующий день, Токаев принял теперь уже бывшего главу КНБ Сагимбаева, с которым обсудил вопросы противодействия коррупции. По итогам той встречи президент дал Сагимбаеву ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.