Токаев назвал задержание руководителей "Самрук-Казына" и КТЖ сигналом

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на оперативном совещании Совета безопасности прокомментировал задержание выступил с заявлением в связи с задержанием руководителей госфонда "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и "Казахстан темир жолы" (КТЖ) Елжаса Отыншиева, сообщила пресс-служба Токаева.

"Это чрезвычайно серьезный сигнал о наличии в государственных компаниях масштабной коррупции", - сказал он.

"По закону следственные вопросы анонсировать или раскрывать нельзя, тем более следствие только началось. Но уже сейчас можно сказать, что это первое крупное дело о коррупции в государственных компаниях единой системы после обнародования концепции "Закон и Порядок" и включения ее в Конституцию в качестве одного из принципов государственного управления и общественной жизни", - сказал президент.

Он напомнил, что Конституция была принята "практически единодушно" в ходе всенародного референдума 15 марта и "по справедливости получила название Народная Конституция".

"Нарушать Конституцию и даже насмехаться над этим, можно сказать, священным документом, никому не позволено", - заявил президент.

Он подчеркнул, что фонд "Самрук-Қазына" управляет стратегическими активами страны, реализует масштабные инвестиционные проекты, взаимодействует с крупнейшими иностранными компаниями и международными финансовыми институтами.

"За каждым таким соглашением, партнерством стоят многочисленные и многолетние переговоры, обязательства Казахстана и доверие международного сообщества к нашей стране", - отметил Токаев.

"Как показал данный вопиющий случай, коррупционные риски остаются ахиллесовой пятой в государственных компаниях, - сказал он. - В связи с этим правительство и контролирующие органы должны представить мне 24 ноября этого года конкретные предложения по резкому снижению коррупционных правонарушений, качественному улучшению компаний квазигосударственного сектора и сотрудников его аппаратов".

О задержании Жакупова и Отыншиева 11 ноября Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил на следующий день. Их заподозрили в коррупции.

В соцсетях распространились несколько видеозаписей с чемоданами и сумками с пачками долларов, которые были выброшены из окна жилого комплекса в центре Астаны. На видео видно, как полиция оцепила это место. По сведениям ряда казахстанских СМИ, данный инцидент связан с задержанием топ-менеджеров "Самрук-Казына" и КТЖ.

Жакупов возглавляет госфонд "Самрук-Казына" с 2025 года. Фонд "Самрук-Казына" управляет крупнейшими стратегическими активами Казахстана, включая нефтегазовые, транспортно-логистические и энергетические компании страны.

Елжас Отыншиев возглавил КТЖ в июле 2026 года, сменив Талгата Алдыбергенова. До этого Отыншиев с апреля 2023 года занимал должность управляющего директора по стратегии и управлению активами - члена правления АО "Самрук-Казына". КТЖ - транспортно-логистический холдинг, является оператором магистральной железнодорожной сети Казахстана. В 2026 году компания планирует провести IPO. Единственным акционером компании является госфонд "Самрук-Казына".