"Ренхап" сообщило о краткой встрече президентов Южной Кореи и России

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и президент России Владимир Путин провели 10-минутную встречу 18 ноября на полях саммита АТЭС, сообщило "Ренхап" со ссылкой на источник в Сеуле.

По его данным, лидеры встретили днем в среду после приветственного ужина.

"Ли Чжэ Мен и Путин пришли к согласию в том, что Южная Корея и Россия будут продолжать сотрудничество в областях, где нет препятствий, хоть это может быть непросто, учитывая различные обстоятельства", - сказал источник агентства.

Они также отметили, что нельзя допускать ухудшения ситуации на Корейском полуострове и нужно работать над снижением напряженности.