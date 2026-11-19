Власти Сомали высылают из посла ОАЭ и отзывают своего посла из Абу-Даби

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Власти Сомали в связи с ухудшением отношений с ОАЭ предписали послу Эмиратов в течение 72 часов покинуть страну, а также отозвали своего посла из Абу-Даби, сообщает Middle East Eye (MEE).

"Министр информации Сомали Абдулфатах Касим Мохамуд объявил об этом решении на пресс-конференции в Могадишо. Он предупредил, что власти предпримут меры против любого, кто сотрудничает с ОАЭ в их вторжении в Сомали", - передает MEE.

Министр подчеркнул, что Абу-Даби проводит "открытое вторжение" в Сомали.

В МИД ОАЭ впоследствии выразили сожаление в связи с данным решением сомалийских властей.

Ранее на этой неделе сомалийский президент Хасан Шейх Махмуд заявил, что ОАЭ вмешиваются во внутренние дела Сомали, в том числе поддерживают военное присутствие в стране без позволения центральных властей.

MEE напоминает, что отношения Сомали и ОАЭ ухудшаются долгое время; в частности, из-за поддержки Абу-Даби региона Сомалиленда, власти которого в 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали объявили о выходе из Сомали и провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд.

В Могадишо также обвиняют ОАЭ в том, что Эмираты самостоятельно подписали соглашение о сотрудничестве с администрациями портов Бербера, Босасо и Кисмайо. По версии сомалийских властей, ОАЭ сыграли роль в признании Израилем в декабре 2025 года независимости Сомалиленда.

В январе 2026 года власти Сомали аннулировали все соглашения с ОАЭ, закрыли воздушное пространство для военных и грузовых самолетов Эмиратов.