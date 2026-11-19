Норвегия и Великобритания поставят Украине патрульные катера

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Норвегия и Великобритания поставят Украине скоростные патрульные катера общей стоимостью в 1 млрд норвежских крон ($102,3 млн) для защиты морского коридора в Черном море, сообщил в четверг офис премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

"Это норвежско-британское сотрудничество укрепит способность Украины защищать себя, украинскую экономику и жизненно важный экспорт, в том числе зерна через Черное море", - приводятся в пресс-релизе слова главы правительства.

Премьеры Норвегии и Великобритании объявили о своей поддержке во время встречи с "коалицией желающих" в Берлине, говорится в сообщении.

Планируемые для передачи Украине два скоростных патрульных катера получат оборудование, компоненты и системы от ряда европейских поставщиков.

Норвежская поддержка Украины осуществляется через программу Нансена (запущенная Норвегией долгосрочная стратегия финансирования поддержки Украины - ИФ). На 2027 год правительство Норвегии планирует оказать Украине поддержку в размере 85 миллиардов крон ($8,7 млрд) как на гражданскую, так и на военную помощь, отмечается в релизе.