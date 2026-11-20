В Совбезе Армении считают, что в Конституции не нужно закреплять положение о вступлении в ЕС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В проекте новой Конституции Армении отсутствует положение о необходимости вступления страны в Евросоюз, заявил секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян.

"Такого положения нет, и я считаю, что сейчас нет необходимости закреплять подобную норму. Цель конституционных реформ заключается не в этом. Если не ошибаюсь, такое предложение поступало от некоторых политических сил, однако подобного положения (о необходимости вступления Армении в ЕС - ИФ) в проекте нет", - сказал Симонян в интервью Общественному телеканалу страны.

Так он прокомментировал обеспокоенность бывшего секретаря Совбеза Армении (2018-2026) Армена Григоряна в его статье "Иллюзия членства в ЕС" относительно того, что стремление Армении к вступлению в Евросоюз может быть закреплено в новой Конституции в качестве обязательного положения.