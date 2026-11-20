Иран отверг утверждение Трампа о разработке химического и биологического оружия

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи отверг обвинения президента США Дональда Трампа в том, что Тегеран разрабатывает химическое или биологическое оружие, и сравнил ситуацию с утверждениями прежнего американского госсекретаря Колина Пауэлла о наличии у Ирака оружия массового поражения.

Комментарии Трампа о химическом и биологическом оружии у Ирана следуют "тому же мошенническому сценарию", написал он в своем посте в соцсети X.

"После громких заявлений об "иранской ядерной угрозе" официальные лица США теперь утверждают, что есть признаки того, что Иран разрабатывает биологическое или химическое оружие. Обвинения постоянно меняются, но основная идея остается пугающе знакомой. Похоже, мир снова ждет приступ коллективной амнезии", - указал представитель иранского МИД.

"Неужели американские чиновники действительно думают, что мир забудет печально известное выступление Колина Пауэлла перед Советом Безопасности ООН в 2003 году, когда он продемонстрировал небольшой флакон в качестве наглядного примера предполагаемой угрозы, исходящей от иракского оружия массового поражения?" - отметил Бакаи.

"С тех пор этот момент стал непреходящим символом одного из самых серьезных провалов разведки и политических обманов в современной истории", - подчеркнул он.

Представитель МИД Ирана добавил: "И теперь мы сталкиваемся с новыми зловещими обвинениями и нарративом, который, похоже, следует тому же мошенническому сценарию".

В среду Трамп заявил, что есть "признаки" того, что Иран стремится разработать химическое или биологическое оружие, потому что США "не дали им" получить ядерное оружие.

"Они рассматривают возможность использования газов и биологического оружия, потому что мы не дали им ядерное оружие", - сказал Трамп телеканалу Fox News в Шэньчжэне в Китае.