Счетная палата отметила отсутствие у Пентагона плана по производству боеприпасов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Пентагон, столкнувшись с истощением оружейных арсеналов, активно пытается нарастить производство боеприпасов, однако заказывает ракеты, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, не учитывая реальные потребности вооруженных сил, говорится в новом докладе Счетной палаты США (GAO).

В отчете указывается о несоответствии - реальном и потенциальном - между тем, что закупает Пентагон, и тем, что нужно военным. "У министерства обороны нет всеобъемлющего плана, который бы связывал производство боеприпасов и финансирование с потребностями", - говорится в документе.

Представители Пентагона отвечают, что "в отсутствие плана министерство обороны и вооруженные силы могут реагировать на глобальные события, а не действовать в соответствии с общими требованиями".

Между тем в Счетной палате США посчитали, что, например, "увеличение армией производства 155-мм артиллерийских снарядов для решения проблемы дефицита, усугубившегося из-за поддержки США союзников и партнеров, не было вызвано необходимостью удовлетворить общие потребности министерства обороны в боеприпасах".

"Министерство обороны США предпринимает шаги по увеличению производства в ответ на реальный дефицит", - заявила изданию Defense News Диана Молдафски, директор группы Счетной палаты по оборонному потенциалу и управлению. - Тем не менее мы обнаружили несколько случаев, когда министерство увеличивало производство в ответ на возникший дефицит, не соотнося это увеличение с общей потребностью в боеприпасах".

Пентагон не имеет четкого представления о том, сколько боеприпасов у него на самом деле имеется, подчеркивается в отчете.

По мнению Счетной палаты, все это указывает на корень проблемы: никто по-настоящему не отвечает за ситуацию. "Министерство обороны не назначило ведомство или организацию и не делегировало ей полномочия, которые позволили бы руководству принимать решения, направленные на улучшение ситуации с боеприпасами в масштабах всего ведомства, и нести ответственность за достигнутые результаты, такие как повышение уровня запасов боеприпасов", - отмечается в отчете.