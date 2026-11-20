ЮНИСЕФ продолжит содействовать Таджикистану в ратификации конвенции о правах инвалидов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел подтвердила готовность организации продолжить поддержку Таджикистана в процессе ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.

Как сообщает Постоянное представительство республики при ООН, речь об этом шла на встрече Рассел с постоянным представителем Таджикистана при ООН Джонибеком Хикматом, состоявшейся в Нью-Йорке.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в контексте реализации Конвенции ООН о правах инвалидов.

Хикмат выразил признательность ЮНИСЕФ за оказываемую организацией последовательную поддержку Таджикистану в процессе ратификации документа.

В свою очередь, Рассел заявила о готовности ЮНИСЕФ продолжить содействие стране в данном направлении.

По итогам встречи постоянный представитель Таджикистана дал интервью, посвящённое значению ратификации конвенции для республики, а также её роли в укреплении защиты прав детей и лиц с инвалидностью в стране. Публикация интервью на интернет-ресурсах ЮНИСЕФ запланирована на 3 декабря 2026 года.