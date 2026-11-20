Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Новой Каледонии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония (французская территория), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:49 мск в пятницу землетрясения находился в 548 км юго-восточнее от города Нумеа на Новой Каледонии.

По интенсивности в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,6, очаг сейсмособытия находился на глубине 10 км.