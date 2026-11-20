Фондовые индексы Европы снизились по итогам четвертой сессии подряд

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в четверг.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 0,88% - до 638,41 пункта. Индикатор завершил в минусе четвертую сессию подряд.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,9%, германский DAX - 1,1%, французский CAC 40 - 0,8%, итальянский FTSE MIB - 0,5%, испанский IBEX 35 - 1%.

Давление на европейский рынок акций оказала дорожающая нефть. Цены эталонных марок в ходе торгов развернулись и начали расти на опасениях новых атак на нефтетанкеры в Ормузском проливе.

Поддержку котировкам оказало успешное IPO американской ИТ-компании Anthropic. Акции компании подскочили на 34% в начале торгов, до $111,5 бумагу, тогда как размещение прошло по $83 за штуку. В результате капитализация компании превысила $2 млрд.

Эта новость поддержала акции технологических компаний Европы. Капитализация STMicroelectronics повысилась на 1,6%, ASML Holding - на 2,2%, ASM International - на 2,9%, BE Semiconductor - на 1,3%.

Цена бумаг Soitec подскочила на 12%, компания стала лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600. Французский поставщик материалов для полупроводниковой промышленности представил прогноз на 2027 финансовый год (закончится в марте), который оказался лучше предположений аналитиков.

Котировки бумаг Babcock International выросли на 9,4% после того, как британская оборонная компания завершила первое финполугодие с результатами выше ожиданий экспертов и подтвердила годовой прогноз. Акции других представителей ВПК также повышаются, в том числе Rolls-Royce - на 2%, BAE Systems - на 1,2%.

Итальянская нефтесервисная компания Saipem заявила о прогрессе в планируемом слиянии с норвежским конкурентом Subsea7: теперь закрытие сделки ожидается в начале 2027 года. Акции Saipem ушли вверх на 4,7%.

Стоимость бумаг UniCredit выросла на 2,2% на новости о том, что итальянский банк согласовал с правительством Германии покупку Commerzbank, урегулировав ключевые спорные вопросы. Акции германского банка подорожали на 1,4%.

Лидером падения в сводном европейском индексе стали акции Evonik, рухнувшие на 16,2%. Германская химкомпания BASF отказалась от планов по приобретению меньшего конкурента после двух неудачных попыток. BASF оценивала Evonik в 11,2 млрд евро.

Бумаги Novartis подешевели на 3,2%. Швейцарская фармацевтическая компания объявила о том, что планирует наращивать выручку в среднем на 5% в год без учета колебаний курсов валют в 2026-2031 годах.

Цена акций JD Sports Fashion упала на 4,3%, поскольку прогноз одного из крупнейших британских ритейлеров спортивной одежды разочаровал инвесторов.