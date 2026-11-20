Средства ПВО Саудовской Аравии сбили ракету хуситов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Саудовские средства противовоздушной обороны сбили баллистическую ракету, запущенную хуситами в направлении южной части королевства, сообщил представитель возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по борьбе с йеменской группировкой Турки аль-Малики в соцсети X.

Ранее саудовские силы ПВО перехватили и уничтожили два ударных беспилотника хуситов. Они летели также в направлении южных районов Саудовской Аравии.

Накануне в результате ракетного удара по финансовому кварталу столицы королевства Эр-Риаду была повреждена Башня Суверенного фонда Саудовской Аравии.