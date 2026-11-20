Лукашенко заявил на переговорах с США, что не допустит повторения 2020 года

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости строгого соблюдения законов для невозможности повторения событий 2020 года и рассказал о поднятой на переговорах с американцами теме создания "обменного фонда" заключенных.

"Закон нарушат - будут сидеть. Даже если в 5-10 раз больше будет тех, кого мы тебе тут отдали, отпустили по просьбе Трампа (президента США Дональда Трампа - ИФ), сидеть будут", - заявил Лукашенко во время совещания с судейским корпусом Белоруссии.

Фрагмент состоявшегося в четверг совещания показал телеканал СТВ.

"Это было связано с тем, что взяв информацию от наших беглых, что мы отпустили там несколько десятков человек. А в это время (...) схватили в три раза больше и посадили, чтобы иметь "обменный фонд", - пояснил Лукашенко.

Он рассказал, что данная тема была поднята перед ним во время недавних переговоров с американцами.

"Второе, что я им тогда сказал, я не допущу повторения 2020 года. Это и моя вина была, что мы так легко отнеслись к 2020 году, и когда мне в спецслужбы докладывали какую-то информацию, я думал, да не может быть, это же мы, это же белорусы, мы же не допустим того, чтобы за какие-то там коврижки небольшие разрушили страну. Оказывается, могли", - отметил президент Белоруссии.