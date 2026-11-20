США выделят Таджикистану $78 млн на поддержку здравоохранения

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Таджикистан и США подписали пятилетний меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере здравоохранения общей стоимостью $78 млн.

Как сообщает пресс-центр Минздрава республики, документ направлен на поддержку борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом, а также укрепление глобальной системы эпидемиологической безопасности.

Церемония подписания документа состоялась в душанбинском парке "Боги Ирам" с участием заместителя главы Минздрава Таджикистана Абдухолика Амирзоды, заместителя госсекретаря США и и.о. директора Корпуса мира Кристофера Ландау, а также других официальных лиц.

Амирзода заявил, что подписание меморандума стало важным шагом в укреплении двустороннего партнёрства и свидетельствует о совместной приверженности сторон улучшению здоровья населения.

По его словам, документ создаёт дополнительные возможности для укрепления системы здравоохранения Таджикистана, развития национального потенциала, совершенствования профилактики и повышения готовности к реагированию на угрозы общественному здоровью. Сотрудничество также предусматривает поддержку усилий Таджикистана по выявлению и сдерживанию инфекционных заболеваний. Оно соответствует подходу администрации США "Америка прежде всего" и Стратегии глобальной безопасности здравоохранения США.

Согласно сообщению пресс-центра, в ходе встречи стороны также обсудили перспективы расширения взаимодействия американских организаций и компаний с системой здравоохранения Таджикистана. Отмечалось, что внедрение инноваций и развитие партнёрства могут способствовать повышению качества медицинских услуг, укреплению национального потенциала и расширению доступа населения к медицинской помощи.

Участники церемонии выразили надежду, что реализация положений меморандума позволит обеспечить конкретные практические результаты для населения обеих стран, а также внесёт вклад в укрепление здравоохранения, отметили в пресс-центре.