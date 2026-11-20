Таджикистан и Иран активизируют сотрудничество в сфере водосбережения

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Таджикистан и Иран обсуждают перспективы внедрения новых водосберегающих технологий, в том числе капельного орошения, в рамках расширения сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального использования водных ресурсов, сообщил комитет по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана.

На встрече представителей комитета и министерства сельского хозяйства Ирана, состоявшейся в Анталии в рамках 31-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), обсуждались перспективы обмена опытом и внедрения современных технологий в сферах гидрометеорологии, охраны окружающей среды и климатической адаптации.

Отмечается, что особое внимание было уделено применению капельного орошения и других методов водосбережения, внедрение которых позволит сократить потери воды, повысить эффективность использования водных ресурсов, обеспечить сохранение качества и плодородия земель.

Водосбережение является одним из приоритетов водной политики Душанбе: руководство страны ранее заявило о планах увеличить масштабы внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве более чем в 40 раз, а также активно изучает зарубежный опыт производства систем капельного орошения.