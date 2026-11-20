Белорусские спасатели направились к литовской границе после пожара на Игналинской АЭС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - МЧС Белоруссии изучает обстановку на приграничной с Литвой территории в связи с пожаром на Игналинской атомной электростанции, сообщило ведомство.

"В приграничную зону направлены специалисты спасательного ведомства для мониторинга радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области", - сказано в пресс-релизе.

"С учетом того, что официальных данных от литовской стороны касательно инцидента не поступало, министерство по чрезвычайным ситуациям в соответствии с соглашением между МЧС Республики Беларусь и Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики Литовской Республики об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности по установленным каналам связи информировало литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий инцидента, а также запросило сведения о чрезвычайной ситуации на объекте ядерной энергетики для принятия исчерпывающих мер безопасности", - говорится в сообщении.

17 ноября пожарный департамент МВД Литвы получил сообщение о пожаре на Игналинской атомной электростанции, расположенной в четырех километрах от границы Белоруссии, сообщали литовские СМИ. Горел склад первого блока станции.

В МЧС отметили, что литовский регулятор в области ядерной безопасности ответил на запрос белорусской стороны, подтвердив опубликованную в СМИ информацию. Пострадавших в результате инцидента нет, угроза радиационной безопасности отсутствует. Работы по выводу из эксплуатации на Игналинской АЭС были приостановлены в зоне вытяжной вентиляции, где произошло возгорание.