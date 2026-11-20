Нацбанк Таджикистана обсудил с американским Numisma Bank развитие сотрудничества

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Национального банка Таджикистана Фирдавс Толибзода встретился с делегацией американского финансового учреждения Numisma Bank во главе с исполнительным директором Вивеком Тияги, сообщил регулятор.

Стороны обсудили перспективы развития международного финансового сотрудничества, расширения доступа к международным финансовым услугам и укрепления инфраструктуры трансграничного перемещения наличной иностранной валюты.

Особое внимание было уделено возможностям использования потенциала Numisma Bank для совершенствования валютных операций и расширения спектра международных финансовых услуг.

В Нацбанке Таджикистана отметили, что сотрудничество с подобными специализированными финансовыми учреждениями может способствовать укреплению финансовой инфраструктуры страны, повышению эффективности валютных операций и расширению возможностей трансграничных платежей.

Numisma Bank - специализированное финансовое учреждение США, осуществляющее оптовые операции с наличной иностранной валютой и ее международную перевозку. Основными клиентами учреждения являются центральные и коммерческие банки, а также другие финансовые организации.

Встреча состоялась в рамках усилий Национального банка Таджикистана по расширению международных финансовых связей и развитию инфраструктуры финансовых услуг.