Венгерский OTP Bank увеличит долю в узбекском Ipoteka Bank до 90%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Венгерский OTP Bank увеличит долю в узбекском Ipoteka Bank до 90,4% за счет приобретения 17,5% акций у министерства экономики и финансов Узбекистана, говорится в сообщении OTP Bank.

Согласно информации, OTP Bank договорился с министерством экономики и финансов Узбекистана о приобретении его доли в Ipoteka Bank 19 ноября.

"Сделку планируется закрыть в ближайшие недели. В результате доля OTP в капитале Ipoteka Bank увеличится до 90,4%", - отмечается в сообщении.

С момента вхождения OTP Bank в капитал Ipoteka Bank в 2022 году, изменились экономические и финансовые обстоятельства. "В связи с этим условия соглашения между банком и министерством были пересмотрены для обеспечения более сбалансированного распределения рисков и выгод между сторонами. Данный пересмотр окажет общее негативное влияние на консолидированный отчет о прибылях и убытках в размере $55 млн в четвертом квартале 2026 года", - говорится в пресс-релизе.