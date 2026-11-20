В Британии сообщили о проведении киберопераций против России и Китая

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Командование кибербезопасности и специальных операций Великобритании ведет наступательные кибероперации против ряда стран, в том числе России, Китая, Ирана и КНДР, заявил в интервью Sky News глава этой структуры генерал Роберт Магован.

"Конечно - и мы этого не скрываем", - сказал он в ответ на вопрос о том, проводит ли Великобритания операции такого типа.

На вопрос о том, кто становится целью операций, Магован отметил, что "существуют ряд угроз по всему миру, и мы ясно давали понять, что Россия, Китай, Иран и КНДР являются угрозой для нашего образа жизни".

По его мнению, Великобритания сталкивается с серьезными киберугрозами, однако намерена отвечать "угрозой на угрозу".

Национальные киберсилы Великобритании (NCF) были основаны в 2020 году для проведения наступательных операций в киберпространстве, однако о деятельности спецподразделения мало что известно. Sky News поясняет, что высокопоставленные британские военные и официальные лица крайне редко открыто говорят о секретных кибероперациях.