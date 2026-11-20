В Казахстане разработают единую линейку инвестиционных инструментов для агросектора

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину и холдингу "Байтерек" до конца I квартала 2027 года разработать единую линейку инвестиционных инструментов для агросектора.

"Правительству совместно с "Байтереком" и финансовыми регуляторами до конца первого квартала 2027 года следует предложить единую линейку инвестиционных инструментов для агросектора", - сказал Токаев, выступая на Форуме работников сельского хозяйства.

Выступление президента распространила в пятницу его пресс-служба.

По мнению Токаева, в Казахстане необходимо обеспечить доступное и долгосрочное финансирование агросектора.

"Действующие инвестиционные инструменты Аграрной кредитной корпорации и "КазАгроФинанса" страдают затянутыми сроками и сложными процедурами рассмотрения, а также недостаточным уровнем цифровизации", - считает глава государства.