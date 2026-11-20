В МИД РФ назвали недобросовестной конкуренцией жалобы британских СМИ на рыболовов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - РФ отвергает безосновательные обвинения британских СМИ в якобы шпионской деятельности российских рыболовных судов, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Решительно отвергаем безосновательные, противоречащие международному праву и здравому смыслу нападки на российские рыбопромышленные компании и их суда", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что российские рыболовецкие суда ведут свою деятельность в полном соответствии с законодательством РФ, международным правом, а также согласно с двусторонними соглашениями в сфере рыболовства.

"Они (рыболовецкие суда - ИФ) не используются для целей, не связанных с промыслом и не оснащаются оборудованием, предназначенным для ведения разведывательной или диверсионной деятельности", - заключила дипломат.

По ее словам, данные нападки в отсутствии доказательств являются инструментами "политического давления и недобросовестной конкуренции".