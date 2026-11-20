Токаев призвал аграриев Казахстана снижать зависимость от производства пшеницы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме работников АПК, призвал продолжить диверсификацию посевных площадей в стране, снижая зависимость от производства пшеницы.

"С 2023 года ведется планомерная работа по снижению зависимости от производства пшеницы и увеличению доли высокорентабельных культур. Диверсификацию посевов можно и нужно продолжить с учетом почвенно-климатических условий и спроса перерабатывающих предприятий", - сказал он.

Он добавил, что важно обеспечить рост производительности в растениеводстве.

"Эта стратегическая отрасль лежит в основе продовольственной безопасности страны. Это известный факт. Поэтому для нас принципиально важно повысить урожайность культур и снизить себестоимость производства на каждом гектаре. Каким способом решить данную проблему, вроде бы понятно. Напомню, что это можно сделать за счет рациональной структуры посевов, качественных семян, доступных удобрений, точного земледелия, экономного расходования воды", - сказал Токаев.

В Казахстане в последние годы увеличение общей посевной площади сопровождалось перераспределением посевов в пользу масличных.

В 2026 году общая уборочная площадь составила 24,2 млн га, увеличившись на 600 тыс. га по сравнению с предыдущим годом. При этом площадь зерновых культур сократилась на 420 тысяч га, до 15,6 млн га, тогда как посевы масличных культур расширились на 1,2 млн га, достигнув 5,2 млн га.