Профсоюзы госсектора Франции призвали к очередной общенациональной забастовке

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Профсоюзы работников государственного сектора Франции в совместном заявлении осудили ухудшение ситуации с оплатой труда и призвали к протестной мобилизации по всей стране, сообщает Le Figaro.

Восемь крупнейших профсоюзных объединений Франции объявили в пятницу о проведении 1 декабря новой общенациональной забастовки и акций протеста, призвали присоединиться к митингам и другим мероприятиям "везде, где это возможно".

Основное требование - повышение заработной платы. Профсоюзы подчеркивают "критический характер ситуации с доходами" работников, пишет издание.

К протестам 1 декабря профсоюзы призывают не только работников госсектора. Le Figaro цитирует заявление одной из профсоюзных организаций, в котором говорится, что эта акция призвана не только "поддержать государственных служащих, которые оказались забыты властями и не получили от правительства никакого ответа по вопросу покупательной способности", но и способствовать продвижению "требований о повышении зарплат на предприятиях и в различных отраслях экономики". "Правительство и работодатели обязаны принять во внимание это требование и отреагировать на него", - заявил профсоюз.

Газета напоминает, что протестная активность во Франции продолжается уже несколько недель. Этот новый призыв к всеобщей забастовке, направленный на пересмотр системы оплаты труда, стал уже четвертым с начала осени. Предыдущие акции прошли 29 сентября, 5 ноября и 17 ноября.