МВД Франции заявило о почти 150 тыс. участников протестов 7 ноября

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Очередной протестный день во Франции прошел в субботу при значительно меньшем числе манифестантов, чем в предыдущие массовые акции профсоюзов, молодежи и "желтых жилетов", сообщили французские СМИ.

По данным МВД, в целом по стране 146 тыс. человек вышли на улицы городов, чтобы предъявить требования власти. Парижская префектура полиции заявила о 46 тыс. протестовавших в столице.

Молодежные профсоюзы объявили, что во Франции 7 ноября насчитывалось 250 тыс. манифестантов, в том числе в Париже - 75 тыс.

В предыдущий день протестов 5 ноября МВД объявило о 575 тыс. участников во Франции, из них в Париже - от 75 тыс. до 80 тыс.

В то же время, по подсчетам одного из крупнейших профсоюзных объединений - левой Всеобщей конфедерации труда, тогда по всей стране выступили около 1,6 млн французов, 350 тыс. из них участвовали в парижских акциях.

Манифестация в Париже началась на площади Республики с исполнения группой музыкантов нескольких мелодий, включая легендарную "Белла чао". Затем колонна двинулась к площади Нации.

При том, что в МВД оценили общую ситуацию в ходе протестов в стране как в целом спокойную и контролируемую, когда парижская манифестация стала завершаться в конечном пункте маршрута в районе площади Нации, между группой радикальных участников и правоохранителями возникли стычки, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Отдельные столкновения отмечены еще в нескольких городах.

Отказавшиеся участвовать в согласованном марше с профсоюзами и молодежными организациями "желтые жилеты" вопреки запрету префектуры попытались провести свою акцию на площади Согласия напротив Национального собрания. Но, по информации Le Figaro, собралось всего лишь около сотни человек, и два лидера этого движения были задержаны.

По сообщениям прессы, общее число задержанных будет объявлено позднее. Во время акций 5 ноября силовики задержали 642 нарушителя правопорядка, а количество пострадавших в столкновениях с протестующими сотрудников правоохранительных органов составило 112 человек.

Для охраны общественного порядка во Франции 7 ноября были задействованы 70 тыс. полицейских и жандармов.