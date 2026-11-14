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Власти Франции заявили о 106 тыс. участников пятой протестной акции по стране

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Франции обнародовало итог пятой субботы протестов, проходивших под лозунгом борьбы против роста стоимости жизни, полицейского насилия и за улучшение условий в системе образования, согласно которому в целом по стране в акциях участвовали 106 тыс. человек, в том числе в Париже - 24 тыс.

Данные своих подсчетов объявили молодежные профсоюзы. По их сообщению, число протестовавших во Франции составляло 200 тыс., из них около 100 тыс. - в Париже.

В прошлую субботу, 7 ноября, власти насчитали 146 тыс. участников по стране и 46 тыс. - в Париже. Профсоюзы заявили тогда о 250 тыс. по всей стране и о 75 тыс. во французской столице.

В Париже основная колонна достигла конечного пункта маршрута - площади Нации - "без значительных инцидентов", сообщила префектура полиции. Однако при завершении манифестации начались стычки групп молодежи с полицейскими, которые применили слезоточивый газ для разгона толпы, в ответ в них летели различные предметы.

Отдельные столкновения между манифестантами и правоохранителями происходили и в других городах Франции. В Лионе подверглась нападению съемочная группа телеканала BFMTV. Напряженная обстановка была отмечена в Бордо, Тулузе и Нанте.

По предварительным данным МВД, которые будут уточняться, к концу протестных мероприятий во Франции был задержан 121 нарушитель порядка, в том числе 22 - в Париже.

Ранее министр внутренних дел Лоран Нуньес объявил, что порядок в стране в субботу будут охранять 70 тыс. полицейских и жандармов.

Французские СМИ сообщают, что одно из крупнейших профсоюзных объединений Франции - левая Всеобщая конфедерация труда - призвала к новой общенациональной забастовке и манифестациям протеста в ближайший вторник, 17 ноября.

Париж Франция
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