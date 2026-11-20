Во Франции 70 тыс. силовиков будут охранять порядок на протестах в субботу

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - МВД Франции задействует 70 тыс. сотрудников сил правопорядка для обеспечения безопасности во время запланированных на субботу масштабных акций протеста, сообщает в пятницу телеканал BFMTV.

"Как и ранее, будет привлечено 70 тыс. полицейских и жандармов по всей стране", - сказал глава МВД Франции Лоран Нуньес.

Манифестации инициированы профсоюзами, молодежными организациями и движением "желтых жилетов", которое назвало протесты "шестым актом". Участники протестов будут, в частности, отстаивать право на жилище, справедливое налогообложение, повышение заработной платы.

В предыдущих акциях протеста, которые состоялись 17 ноября, по данным профсоюзов, приняло участие более 500 тыс. человек. МВД, в свою очередь, насчитал 146 тыс. участников.

В сентябре во Франции вспыхнули протесты школьников и студентов, что вылилось в крупные общенациональные манифестации. С тех пор в стране регулярно проводятся многотысячные демонстрации.