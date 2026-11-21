Мелания Трамп надеется на новое локальное прекращение огня между Россией и Украиной

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду на достижение до католического Рождества нового соглашения о локальном прекращении огня между Россией и Украиной, выступая в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос журналистов о подарке на Рождество, она сказала: "Конечно, мир во всем мире. Но прежде всего я бы хотела больше договоренностей о прекращении огня". Супруга президента США напомнила, что содействовала реализации подобной инициативы ранее этой осенью в Алешках.

Также она заявила, что "работа по достижению еще одного подобного локального прекращения огня ведется сейчас, и есть вероятность, что до Рождества у нас будет еще одно прекращение огня".

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками, предложил распространить практику гуманитарной операции в Алешках на Константиновку (ДНР).