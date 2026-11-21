Число повторных инфарктов миокарда в России снизилось на 40%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о серьезном снижении количества повторных инфарктов миокарда.

"На сегодняшний день более 3,5 млн пациентов с болезнями системы кровообращения высокого риска обеспечены в амбулаторных условиях бесплатными лекарствами. Результат этой работы подтверждается снижением количества повторных инфарктов миокарда почти на 40%", - сказал Мурашко в обращении к участникам XXVII Национального конгресса Общества специалистов по сердечной недостаточности.

По его словам, за последние годы существенно укреплена материально-техническая база кардиологической службы, в стране функционируют 846 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

"Развитие этой сети позволило увеличить количество ангиопластик коронарных артерий на 55%. При этом за семь лет больничная летальность от инфаркта миокарда сократилась более чем на 27%", - уточнил министр.