Численность населения Таджикистана за год увеличилась на 2%, до 10,87 млн человек

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Численность населения Таджикистана по состоянию на 1 октября 2026 года составила 10 млн 867 тыс. человек, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Агентство по статистике при президенте республики.

Наиболее населенным регионом страны остается Хатлонская область, где проживают 3 млн 938,5 тыс. человек. В Согдийской области насчитывается 3 млн 47,6 тыс. жителей, в районах республиканского подчинения - 2 млн 336,9 тыс., в Душанбе - 1 млн 307 тыс., в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) - 237 тыс. человек.

В январе-сентябре 2026 года в республике зарегистрировано 175,8 тыс. рождений, что на 2,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За этот же период зарегистрировано 26,2 тыс. случаев смерти, что на 3,3% больше, чем годом ранее. В том числе зарегистрировано 1,4 тыс. случаев смерти детей в возрасте до одного года.

Снижение числа рождений отмечено во всех регионах страны, за исключением районов республиканского подчинения. В частности, в Согдийской области зарегистрировано 42,6 тыс. рождений (снижение на 1,9%), в Душанбе - 18,4 тыс. (на 2,3%), в Хатлонской области - 71,4 тыс. (на 4%), в ГБАО - 2,1 тыс. (на 11,5%). В районах республиканского подчинения показатель сохранился на уровне прошлого года и составил 41,4 тыс.

При этом рост числа зарегистрированных случаев смерти зафиксирован во всех регионах республики. В Душанбе показатель увеличился на 1,1%, до 2,6 тыс. случаев, в районах республиканского подчинения - на 5,6%, до 5,3 тыс., в Хатлонской области - на 4,1%, до 9,2 тыс., в Согдийской области - на 0,5%, до 8,4 тыс. В ГБАО число случаев смерти выросло на 18,3%, до 751.

В результате снижения числа рождений и увеличения числа случаев смерти естественный прирост населения Таджикистана за девять месяцев 2026 года сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 149,6 тыс. человек.

По предварительным оценкам, общий коэффициент рождаемости составил 21,7, смертности - 3,2 на тысячу жителей. Естественный прирост составил 18,5 человека на тысячу населения.