СМИ узнали, что власти Франции отвергли проект бюджета ЕС на 2028-2034 гг.

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В президентской канцелярии Франции отвергли новое бюджетное предложение для ЕС, предусматривающее сокращение на 204 млрд евро и введение цифрового налога, пишет в субботу Le Figaro.

"Елисейский дворец назвал "очень разочаровывающим" новый проект бюджета на 2028-2034 годы, представленный в эту субботу председателем Европейского совета", - сообщает издание.

Официальный Париж заявил, что предложение главы Евросовета Антониу Кошты "не может служить основой для достижения соглашения".

"Новый переговорный пакет по следующему многолетнему бюджету ЕС вызывает глубокое разочарование. Цифры не сходятся - особенно в том, что касается единой сельскохозяйственной политики и, в частности, обеспечения поддержки доходов фермеров", - отметили в администрации президента Франции.

При этом Le Figaro указывает на то, что в Берлине в свою очередь назвали новый проект бюджета "первым шагом", однако отметили, что "его объем по-прежнему чрезмерен".

"Практически всем странам ЕС необходимо оздоравливать государственные финансы. Увеличение бюджета ЕС более чем на 40% в нынешних условиях выглядит труднодопустимым", - цитирует газета заявление германского канцлера Фридриха Мерца.

Председатель Европейского совета Кошта представил в субботу новый проект бюджета ЕС на период 2028-2034 годов. Он сокращен на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным предложением Европейской комиссии, которое составляло 2 трлн евро.

При сокращении общего бюджета ЕС на 10% Кошта предложил увеличить оборонные расходы Евросоюза на 232%.

В прошлом месяце Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предложила сократить общую сумму бюджета на 140 млрд евро, напоминает Le Figaro. Однако это предложение не устроило страны Северной Европы, прежде всего Германию и Нидерланды, которые сами себя называют "бережливыми".

На саммите ЕС 26-27 ноября в Брюсселе Кошта, взявший на себя руководство переговорами по бюджету, представит свое компромиссное предложение лидерам 27 государств-членов Евросоюза.