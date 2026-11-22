Бахрейн заявил, что в результате иранского удара пострадал гражданский промышленный объект

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что в результате иранской атаки пострадал гражданский промышленный объект, на котором вспыхнул пожал.

По предварительной информации ведомства, удар нанес материальный ущерб, но обошлось без жертв. Указывается, что в настоящее время бригады гражданской обороны работают над тушением пожара.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его силы атаковали базы Шейх-Иса и Эль-Джуфайр, используемые вооруженными силами США в Бахрейне.

При этом КСИР подчеркнул, что удары были нанесены в ответ на действия американских вооруженных сил.