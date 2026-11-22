Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина своими друзьями

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье опубликовал в соцсети Truth Social серию фотографий, сделанных в ходе визита в Китай на саммит АТЭС, и назвал председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина своими друзьями.

Так, над фотографией, на которой виден момент его рукопожатия с Путиным, Трамп подписал: "Мой друг".

А над фото, на которой видно, как Си Цзиньпин ожидает Трампа, спускающегося по трапу из самолета, президент США подписал: "Друзья".

Кроме того, Трамп опубликовал фотографии, на которых стоит с Си Цзиньпином и Путиным. Подписей над ними нет.

Ранее на этой неделе Трамп, придя на встречу с Путиным в Китае, сказал, указывая на президента РФ: "Мой друг". Это вызвало критику со стороны политических оппонентов американского президента.