Премьеры Великобритании и Нидерландов высказались за дальнейшее давление на РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен обсудили украинский конфликт и выразили готовность продолжать давление на Россию, говорится в сообщении Даунинг-стрит.

"Необходимо сохранять давление на Россию, чтобы побудить ее руководство к переговорам", - говорится в сообщении.

Премьеры подтвердили готовность и дальше тесно координировать усилия для оказания поддержки Украине.