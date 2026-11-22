Организаторы COP31 представили пакет предложений по защите климата

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сопредседатели 31-ой Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье - Австралия и Турция - представили новый пакет предложений, который, по их мнению, могут одобрить все участники встречи, сообщает Associated Press (AP).

"Предложенный текст может быть принят всеми участниками. В обновленном проекте учтены основные опасения сторон - в том числе по вопросу ископаемого топлива и по поддержке развивающихся стран в финансировании мер адаптации к изменению климата", - сообщил председатель COP31 Мурат Курум.

Двухнедельный форум должен был завершиться в пятницу, но продолжил работу на выходных, так как делегации пока не смогли согласовать документ, в котором указывались бы дальнейшие меры по борьбе против изменения климата.

Ожидается, что этот документ утвердят уже в воскресенье.

AP отмечает, что достижение консенсуса на COP31 имеет принципиальное значение для сохранения динамики международного климатического сотрудничества: от формулировок итогового документа зависит, насколько конкретными и обязательными окажутся дальнейшие шаги государств по сокращению вредных для планеты выбросов.