Не менее 24 человек погибли в Нигерии в затонувшей лодке, перевозившей людей на похороны

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Лодка, перевозившая людей, которые направлялись на похороны, затонула на юге Нигерии. Как сообщает Associated Press, погибли не менее 24 человек.

Есть люди, которые числятся пропавшими без вести, но их число не уточняется. Также неизвестно, сколько всего людей было на судне.

Лодка опрокинулась, когда перевозился людей на юге страны.

По некоторым данным, пассажиры просили направить лодку к суше, но судоводитель отказался. Он сбежал с места происшествия.

АР отмечает, что подобные этой трагедии не редкость для Нигерии. Сфера перевозок недостаточно регулируется, зачастую на борт берут больше пассажиров, чем положено, многие не имеют спасательных жилетов.