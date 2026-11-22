Землетрясение произошло в Индонезии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в акватории Молуккского моря в центральной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 10:55 по Москве в воскресенье землетрясения находился в 227 км северо-восточнее города Битунг на острове Сулавеси.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 43,7 км.