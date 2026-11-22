Royal Jordanian заинтересована в открытии авиарейсов в Казахстан

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Иорданский национальный авиаперевозчик Royal Jordanian заинтересован в открытии регулярных авиарейсов в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

Сообщается, что авиавласти Казахстана и Иордании подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий выполнение регулярных авиарейсов, в ходе встречи "на полях" 7-й Всемирной конференции ИКАО по воздушному транспорту.

В соответствии с достигнутыми договоренностями каждой стороне предоставляется возможность выполнять до 14 рейсов в неделю.

Сообщается также, что Иордания отмечает растущий интерес к Казахстану как туристическому направлению.