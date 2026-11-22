Шесть отелей пострадали от пожара на Занзибаре

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в шести отелях на курорте Нунгви на севере Занзибара в Танзании; россияне, по данным туроператоров-членов Российского союза туриндустрии, не пострадали.

Пожар произошел днем 21 ноября. Огнем оказались охвачены постройки в шести отелях, четыре ресторана и около 40 магазинов. По данным местных СМИ, погибших и пострадавших среди постояльцев нет, но некоторые сотрудники отелей получили легкие травмы во время эвакуации.

По словам министра туризма и древностей Занзибара Насры Нассор Омар, возгорание началось на кухне одного из отелей. Распространению огня способствовали плотная застройка и крыши из пальмовых листьев. Пожар удалось взять под контроль примерно за три часа. Причины происшествия и размер ущерба устанавливаются.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что большинство крупных туроператоров, входящих в объединение, подтвердили отсутствие пострадавших среди своих клиентов.

"Страховые компании продолжают проверку. Сообщений о пострадавших застрахованных туристах пока не поступало", - сообщили в пресс-службе РСТ.